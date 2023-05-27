Что делать с теплицей весной, чтобы растения в ней не болели: советы опытных дачников

Начинать такую подготовку нужно, когда еще не сошел снег. Его следует разбросать по земле, чтобы она напиталась влагой.

Если в парнике растут сидераты, их нужно измельчить и перекопать вместе с ними грунт на глубину около 8 см.

Все поверхности в теплице следует вымыть мыльным раствором, а затем обработать раствором марганцовки.

Для этого 20 г порошка разводят в 1 л воды, переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают теплицу изнутри.