Дачный эксперт рассказал, чем подкормить смородину весной, чтобы она вся была усыпана ягодами

Первая подкормка проводится нитроаммофоской в период, когда земля прогреется до 5 градусов. Удобрение заделывают в почву и поливают ее.

Во время цветения кустарнику нужны фосфор и калий. В этот период его нужно подкормить раствором из 10 г суперфосфата и такого же количества сульфата калия на 10 л воды.

Корневую подкормку желательно сочетать с опрыскиванием листьев растения раствором из 3 г суперфосфата и 3 г сульфата калия на 10 л воды.

Третья подкормка потребуется, когда начнут образовываться завязи. В это время нужно рассыпать вокруг куста древесную золу, разрыхлить грунт и полить его.