Как избавиться от колорадского жука на картофеле: ТОП-5 эффективных народных методов без химии

В борьбе с колорадским жуком очень помогает ботва помидоров. Средство абсолютно бесплатное и очень эффективное.

Нужно оборвать с ботвы около килограмма листьев, залить их теплой водой, настоять пару часов и добавить натертое мыло, а потом опрыскать картофель.

Некоторые дачники предпочитают делать настой из луковой шелухи. В этом случае потребуется 200 г сырья, а мыло добавлять не нужно.

Измельченные чесночные зубчики, настоянные в воде в течение суток, также превращаются в смертельную отрав для колорадского жука.