Розенберг: на рынке ИИ-компаний образовался «ценовой пузырь», опасный для инвесторов

По его словам, в этой области рынка образовался «ценовой пузырь», и это не сулит ничего хорошего инвесторам.

Экономит указывает на странное поведение индекса Nasdaq 100, который включает котировки акций технологический компаний.

За последние полгода индекс вырос на 18,6%, в том числе из-за накачки инвестициями сектора искусственного интеллекта.

Розенберг подчеркнул, что на фоне популярности ИИ инвесторы не замечают, что котировки ценных бумаг банков и различных компаний явно указывают на приближение рецессии.