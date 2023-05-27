Леонид Агутин пообещал поломать жениху дочери ноги

Дочь Агутина и Варум давно живет в Америке. Хотя 24-летняя девушка привыкла к самостоятельности, родители волнуются за ее судьбу, сообщает СтарХит.
Елизавета Варум решила пойти по стопам папы и мамы, и делает музыкальную карьеру, выступает в собственной рок-группе Without Gravity. Наследница певцов сама пишет музыку, играет на музыкальных инструментах.
Хотя она с детства живет на расстоянии с самыми близкими людьми, Лиза делится с родителями радостями, неудачами, победами и переживаниями. Леонид дает ей житейские и профессиональные советы.
Певец мечтает, чтобы дочь подарила им с Варум внуков, однако Лиза с этим не торопится. Для начала ей надо определиться с избранником.
Я всем ее женихам говорю: „Если сделаешь нашей дочери плохо, я поломаю тебе ноги“. Остальное мне неважно.
Пусть живут. Мы будем помогать по мере возможности, — высказался Агутин об отношениях дочери.
У Лизы ранее были отношения с молодым человеком три года. Родители хорошо его узнали, но пара распалась.
Сейчас у нее новый парень. Он замечательный, начинаем к нему привыкать. Как оно будет дальше, пока никто не знает. Мы с Анжеликой в ее личную жизнь не вмешиваемся. Привыкаем к тому, кого любит наша дочь, — отметил 54-летний музыкант.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__