Леонид Агутин пообещал поломать жениху дочери ноги

Дочь Агутина и Варум давно живет в Америке. Хотя 24-летняя девушка привыкла к самостоятельности, родители волнуются за ее судьбу, сообщает СтарХит.

Елизавета Варум решила пойти по стопам папы и мамы, и делает музыкальную карьеру, выступает в собственной рок-группе Without Gravity. Наследница певцов сама пишет музыку, играет на музыкальных инструментах.

Хотя она с детства живет на расстоянии с самыми близкими людьми, Лиза делится с родителями радостями, неудачами, победами и переживаниями. Леонид дает ей житейские и профессиональные советы.

Певец мечтает, чтобы дочь подарила им с Варум внуков, однако Лиза с этим не торопится. Для начала ей надо определиться с избранником.

Я всем ее женихам говорю: „Если сделаешь нашей дочери плохо, я поломаю тебе ноги“. Остальное мне неважно. Пусть живут. Мы будем помогать по мере возможности, — высказался Агутин об отношениях дочери.

У Лизы ранее были отношения с молодым человеком три года. Родители хорошо его узнали, но пара распалась.