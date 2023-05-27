Цветовод со стажем рассказал, как выгодно подчеркнуть красоту роз в цветнике на даче

Используя смешанные посадки в цветнике, можно создать интересные композиции, где розы будут смотреться еще более очаровательно.

Кроме того, такие совместные клумбы с правильно подобранными соседями защитят розы от некоторых болезней. Рассказываем подробности.

Способ первый - акцентные вкрапления. Добавьте к розам на клумбу несколько акцентных растений, но не более трех, чтобы они не перетягивали на себя внимание с непревзойденной королевы цветов.

Хорошо подойдут для этой роли высокие злаковые или высокие многолетники (наперстянка). Можно также задействовать тую или можжевельник. При этом хвойные для розария выбирают низкого роста.

Способ второй - композиция с растениями второго плана. Добавляем к цветнику хосты, спиреи, манжетку. Они не должны быть высокорослыми. Выбираем растения, которые будут цвести почти весь сезон.

Способ третий - убираем пустоты в розарии. Заполнить их можно растениями с нежными мелкими соцветиями: лавандой, шалфеем и другими подобными видами.