Хирург Дарья Фетисова уточнила, какую сумму Александр Ревва потратил на пластику

Актер Александр Ревва преподносит себя как секс-символ, хотя не так давно был провинциалом и соответствующе выглядел. Пластический хирург Дарья Фетисова предполагает, что шоумен потратил свыше миллиона рублей, чтобы в 48 лет выглядеть на 30.

Эксперт не сомневается, что Ревва делал много косметологических процедур, чтобы стать "эталоном мужской красоты", сообщает Рrozvezd.info.

Скорее всего, он сделал контурную пластику подбородка, удалил комки Биша, сделал anti-age подтяжку, что делает щеки более впалыми и лицо вытянутым. А еще - с помощью филеров подчеркнул скулы. Судя по мимике Александра Реввы, можно предположить, что артист регулярно делает уколы ботокса и батулинотерапию, - и это, отметила хирург, еще не все манипуляции, к которым мог прибегнуть шоумен.

Перемены во внешности не сложно заметить, если сравнить нынешний вид Реввы с его старыми фото.

И выражение лица, и прикус, и даже форма зубов - все серьезно отличается.