Как избавиться от ос и шершней, атакующих виноград: эффективные и безопасные способы

Самый распространенный способ борьбы с насекомыми – это окуривание участка дымом, которого они не выносят.
Осы далеко облетают места, в которых пахнет гарью. Правда, и ягоды могут в этом случае напитаться неприятным запахом.
Существует альтернативный метод без какого-либо риска для самого растения и его вкусовых качеств.
Нужно просто посадить виноград специально выведенного гибридного сорта, который не привлекает жалящих насекомых.
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