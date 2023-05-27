Как избавиться от ос и шершней, атакующих виноград: эффективные и безопасные способы

17:58 2023-05-27

Аромат винограда привлекает ос и шершней, которые могут испортить урожай. Но от них вполне реально избавиться.

Самый распространенный способ борьбы с насекомыми – это окуривание участка дымом, которого они не выносят.

Осы далеко облетают места, в которых пахнет гарью. Правда, и ягоды могут в этом случае напитаться неприятным запахом.

Существует альтернативный метод без какого-либо риска для самого растения и его вкусовых качеств.

Нужно просто посадить виноград специально выведенного гибридного сорта, который не привлекает жалящих насекомых.

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