58-летняя супермодель Паулина Поризкова показала своего нового бойфренда

Это телесценарист Джефф Гринштейн, с которым Поризкова встречается уже почти четыре месяца.

Влюбленные сфотографировались на парижском Монмартре на фоне «Стены любви», где слова «Я тебя люблю» написаны на 250 разных языках.

В 1989 году Поризкова вышла замуж за лидера музыкальной группы The Cars Рика Окасека, у них родилось двое детей.

В 2018 году пара рассталась, а в 2019 Поризкова обнаружила бывшего мужа мертвым в его квартире в Нью-Йорке.