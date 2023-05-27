Секретная подкормка из дрожжей и яблок увеличит урожай перца и огурцов в разы

18:08 2023-05-27

Перцы и помидоры нуждаются в питательных подкормках. Одну из них можно приготовить из дрожжей и яблок.

Для этого необходимо нарезать кожуру, снятую с трех яблок, и залить ее литром кипятка, добавив 1 ч.л. ванилина.

Состав нужно оставить в темном месте на всю ночь в емкости, плотно закрытой крышкой. К утру подкормка будет готова.

Останется только добавить в нее столовую ложку быстродействующих дрожжей и еще пару часов настоять смесь в тепле.

Концентрат разводят 10 л воды и используют для полива перцем и томатов. Подкормка также подходит для огурцов.

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