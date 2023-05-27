В сундуке, под слоем бетона: в Бразилии нашли тело исчезнувшего зимой популярного актера Джефферсона Мачадо

В трагической истории, по которой можно снять криминальный сериал, поставили финальную точку. Поиски 44-летней звезды бразильских сериалов Джефферсона Мачадо, который неожиданно исчез, длились несколько месяцев, сообщает Супер.ру.

Тревогу забили зоозащитники, обеспокоенные судьбой восьми собак артиста, которые остались в его квартире в Рио без присмотра. Мать актера рассказала, что последний раз общалась с сыном, когда тот поехал в Сан-Паулу на кастинг.

Женщина начала получать от Джефферсона странные сообщения, написанные со множеством ошибок. При этом от созвона он отказывался, утверждая, что якобы уронил телефон в унитаз, и теперь может лишь писать. Родители обратились в полицию.

И недавно правоохранители Бразилии сделали страшное открытие: тело актера было найдено в деревянном сундуке, который был закопан под бетонным полом лачуги в Рио-де-Жанейро.

Daily Mail уточняет, что в эксгумации приняли участие 9 человек. По словам экспертов, мужчину задушили: на его шее нашли следы от удавки. Руки у актера были связаны.

Расследование продолжается, личность основного подозреваемого еще не установлена.