Дачный эксперт поделился опытом борьбы с борщевиком на своем дачном участке

С первыми днями весны уже можно начинать войну с борщевиком. Причем чем раньше, тем лучше.

Выкапываем первые всходы до того момента, когда они разовьются во взрослые растения и начнут цвести и размножаться.

Но если вы уже упустили этот момент, то нужно действовать по-другому.

Побеги срезаем как можно ближе к земле, у самого корня. После этого готовим убойный раствор, который должен победить сорняк.

Насыпаем в воду соль на глаз, надо сыпать не жалея, вода сама возьмет соли столько, сколько нужно. Когда осадок на дне перестал растворятся, значит соли добавлено достаточно.

Теперь заливаем заросли борщевика этим грозным раствором. Причем будьте готовы к тому, что процедуру придется повторять несколько раз, борщевик очень живучий.

Метод этот действительно эффективный, но увлекаться им не стоит, потому что обилие соли может вызвать оскудение почвы, сильно испортив ее состав.

После агрессивных солевых обработок на этом участке ничего не будет расти какое-то время, включая надоедливый борщевик, конечно.

Поэтому актуально применять способ на площадях, где сажать пока ничего не планируете.