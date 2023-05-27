Дачный эксперт рассказал о самых удачных местах на участке для выращивания лилий

Важно также подготовить правильную почву для цветов. Они не любят тяжелую глинистую землю.

Придайте ей воздушности и легкости внесением песка, перегноя, может быть даже гравия.

Если у вас песчаный грунт, то внесите в него торф или добавку из компоста.

Лилии хорошо растут на слабокислых или нейтральных почвах, об этом тоже надо помнить. При необходимости добейтесь нужных характеристик добавлением раскисляющих составов.

Повысить плодородие почвы можно, добавив в нее органические вещества.

Также землю надо обязательно удобрять минеральными составами. Начиная с ранних дней весны до самого начала лета, сделайте 2-3 таких подкормки.

Место будущего цветника выбираем обдуманно, с учетом всех факторов. Растениям нужно много солнца, поэтому не сажайте их под большими деревьями, дающими большую тень.

Правда, некоторые цветы все же любят легкую тень. Это лилии с фиолетовой, пурпурной или бордовой окраской.

Избегайте мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если другого варианта нет, то улучшить ситуацию поможет дренаж.