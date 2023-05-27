Дачный эксперт объяснил, откуда берется плесень под кожурой грецких орехов, выращенных на даче

19:02 2023-05-27

Грецкий орех уже давно приловчились выращивать даже дачники, живущие в умеренных широтах. Эта теплолюбивая культура отлично прижилась на многих садовых участках жителей средней полосы. Но проблемы все же иногда бывают.

Некоторые садоводы жалуются на появление плесени под кожурой плодов грецкого ореха, выращенного на собственном участке.

С чем связано такое явление, попробуем разобраться вместе с экспертом.

Первая причина такая: урожай был убран не в срок, а до полного созревания плодов, то есть - раньше времени. Вот почему сбивать или срывать несозревшие плоды с дерева - плохая идея.

Они должны выпасть из оболочки самостоятельно, когда придет срок.

В этом случае скорлупа у созревших орехов делается плотной, затвердевает, потому что из нее уходит влага. А значит, орехи не будут плесневеть изнутри.

Другая причина заключается в плохом хранении орехов. Плоды, которые в сыром непросушенном виде сложили в мешки или ящики, обязательно покроются плесенью.

Еще одна проблема, вызывающая плесень, это грибок, поразивший дерево. Тогда и плоды его будут подвержены распространению плесени.

Чтобы этого не было, обрабатывайте деревья для профилактики фунгицидами, делать это надо периодически в течение всего сезона.

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