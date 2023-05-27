Дачный эксперт объяснил, откуда берется плесень под кожурой грецких орехов, выращенных на даче

Некоторые садоводы жалуются на появление плесени под кожурой плодов грецкого ореха, выращенного на собственном участке.

С чем связано такое явление, попробуем разобраться вместе с экспертом.

Первая причина такая: урожай был убран не в срок, а до полного созревания плодов, то есть - раньше времени. Вот почему сбивать или срывать несозревшие плоды с дерева - плохая идея.

Они должны выпасть из оболочки самостоятельно, когда придет срок.

В этом случае скорлупа у созревших орехов делается плотной, затвердевает, потому что из нее уходит влага. А значит, орехи не будут плесневеть изнутри.

Другая причина заключается в плохом хранении орехов. Плоды, которые в сыром непросушенном виде сложили в мешки или ящики, обязательно покроются плесенью.

Еще одна проблема, вызывающая плесень, это грибок, поразивший дерево. Тогда и плоды его будут подвержены распространению плесени.

Чтобы этого не было, обрабатывайте деревья для профилактики фунгицидами, делать это надо периодически в течение всего сезона.