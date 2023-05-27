Вслед за Никитой Пресняковым: второй сын Кристины Орбакайте перебрался в Америку

Старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков, как стало известно, имеет гражданство США. Звездный наследник несколько месяцев назад покинул Россию и живет за океаном.

Позже к нему присоединился и второй сын певицы — Дени Байсаров, сообщает СтарХит. Отъезд очередного внука Примадонны в Америку подтвердила домработница звездной семьи Людмила Дороднова.

Как пояснила знаменитая Люси, с детства заботившаяся об Орбакайте, Кристина всегда выбирала семью. И даже во время концертных туров певица находила минуту, чтобы примчаться в Москву и провести время с детьми.

После рождения Деньки Кристина поехала на гастроли, и у нее выпал один свободный день. Она села в самолет и прилетела в Москву, чтобы побыть с детьми. Помню, она в очередной раз приехала, и я говорю: «Кристин, у тебя только один выходной. Ты бы отдохнула в гостинице, восстановилась, выспалась». А она отвечает: «Мне лучше с детьми», — поделилась воспоминаниями Дороднова.

По словам Людмилы, 52-летняя дочь Пугачевой никогда к красивой жизни не стремилась. Исполнительница предпочитала уделять время воспитанию своих наследников - Никиты, Дени и Клавы.