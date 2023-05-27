Морковь будет некуда девать: как сохранить здоровье корнеплода и повысить его урожайность

Получить отличный урожай моркови - задача неодназначная. На культуру посягают вредители, она может пострадать от болезней, подхватить инфекцию, плохо отреагировать на недостаток питания или воды. Как не допустить подобной ситуации?

Чтобы отвадить при прореживании корнеплода морковную муху, нужно опрыскать морковь раствором перца. Для этого в 1 ведре воды развести 1 ст. л. красного или черного молотого перца. Такого объема состава достаточно для обработки 10 кв.м. Обрызгать до прореживания.

Чтобы морковь была здоровой, не гнила, после второго прореживания нужно полить молодые растения еще одним раствором. Для его приготовления в 1 ведре воды растворить З г марганцовки и 2-З г борной кислоты. Такого объема хватит для обработки 3-4 кв.м.

Повторно процедуру провести через три недели. Морковь будет очень крупной, очень чистой. Перед поливом спецраствором нужно полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не выросла "рогатой", не потрескалась, при прореживнии нужно оставлять между растениями не менее 4-5 см.