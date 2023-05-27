Опытный садовод раскрыл секреты выращивания фундука на дачном участке

Во-первых, это должно быть место, где бывает много солнца, в идеале располагаться оно должно на южной или западной стороне участка.

Почва обязательно готовится заранее, она должна быть плодородной и питательной. Удобное место для размещения фундука - это зона возле стены, забора, живой изгороди.

Там дерево будет защищено от ветров.

Не выбирайте место для посадки в низине, там всегда будет высокая влажность, что не понравится фундуку.

Еще один важный момент. Занимаясь разведением фундука на даче, необходимо посадить как минимум два дерева. Иначе орехов вы можете никогда не дождаться.

При этом деревья должны быть разного сорта, чтобы произошло перекрестное опыление, повышающее урожай.

Как посадить? В плодородную почву вносим суперфосфат - 300 г, можно заменить его древесной золой - 4 стакана. Туда же добавляем два ведра перегноя.

Делаем яму, заполняем ее удобрениями, потом подсыпаем обычной земли, утрамбовываем. Потом уже вставляем саженец. Корневая шейка должна выступать над землей на 5 см.

Покрываем корни плодородной землей, поливаем. В конце добавляем еще немного земли, чтобы добиться ровного уровня с основной линией участка. И снова уплотняем посадку.