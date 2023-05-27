Опытный огородник рассказал, что нельзя использовать для компоста, чтобы не нажить себе проблем

Захотели пополнить компостную кучу хлебом, костями, мясными или молочными отходами, тогда ждите в скором времени "гостей" - мелких грызунов.

Они сбегутся отовсюду на такое великолепное пиршество.

Не стоит также бросать в компостную кучу сорняки. Там они снова могут пойти в рост и дальше распространятся по участку.

Не наполняйте компостную яму ботвой томатов, огурцов, картошки, перца, баклажана. Все эти растения частенько страдают от фитофторы.

В таком случае полезное удобрение превратится в рассадник инфекции.

А вот пепел от сожженной листвы - хорошая добавка к компосту. Вы получаете золу, которая содержит много полезных компонентов, которые потом пригодятся растениям на грядках.

Также нельзя подкидывать в компост картошку, яблоки, сливы.

Картошка может начать прорастать, яблоки могут покрыться струпьями, сливовая косточка будет очень долго перегнивать, затормаживая приготовление питательного удобрения.