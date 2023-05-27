Опытный огородник рассказал, что нельзя использовать для компоста, чтобы не нажить себе проблем

20:18 2023-05-27

Компост, приготовленный по всем правилам, это ценнейшее удобрение. Но бросать туда все, что попадет под руку, конечно, не стоит. Иначе могут возникнуть проблемы.

Захотели пополнить компостную кучу хлебом, костями, мясными или молочными отходами, тогда ждите в скором времени "гостей" - мелких грызунов.

Они сбегутся отовсюду на такое великолепное пиршество.

Не стоит также бросать в компостную кучу сорняки. Там они снова могут пойти в рост и дальше распространятся по участку.

Не наполняйте компостную яму ботвой томатов, огурцов, картошки, перца, баклажана. Все эти растения частенько страдают от фитофторы.

В таком случае полезное удобрение превратится в рассадник инфекции.

А вот пепел от сожженной листвы - хорошая добавка к компосту. Вы получаете золу, которая содержит много полезных компонентов, которые потом пригодятся растениям на грядках.

Также нельзя подкидывать в компост картошку, яблоки, сливы.

Картошка может начать прорастать, яблоки могут покрыться струпьями, сливовая косточка будет очень долго перегнивать, затормаживая приготовление питательного удобрения.

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