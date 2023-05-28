Путин уверен, для России пришло время самоопределиться

Президент России отметил, что Российская Федерация глубоко уважает наследие мировой культуры и не собирается от него отказываться.

В то же время стране не нужны ориентиры и стандарты, навязанные извне и убивающие самобытность и оригинальность ее развития.

Российский лидер заявил, что сейчас самое время самоопределиться и отстоять право России быть самой собой.

Далее он отметил, насколько сегодня важны российская культура, творчество, мышление.

Президент призвал не забывать о своих корнях и истоках, переосмыслить ценности российской культуры и сохранить их. Они впитали в себя милосердие, взаимоуважение, духовные основы.

По мнению Путина, Россия не враг Западу и не стремиться отстраниться от него. При этом человечество, должно идти по сбалансированному и справедливому пути развития.

Между тем направление политики США имеет яркий антироссийский характер и создает сегодня высокие риски для безопасности не только российских граждан, но и всего мира.

Выступление Владимира Путина прошло в ключе новой Концепции внешней политики России, которая была принята и опубликована Кремлем.

А также на его главные тезисы повлияла ситуация, развивающаяся вокруг СВО на Украине.

Концепция, выбранная Российской Федерацией подчеркивает самобытность страны, ее роль в сохранении Русского мира как одного из независимых центров мирового развития.