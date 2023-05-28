На выезде из Польши в сторону Беларуси и Украины сотни фур создали громадную очередь

Михал Дерусь сообщил, что в субботу 26 мая возле пропускного пункта в Дорохуске скопилось около тысячи грузовиков, "что означает ожидание в течение 45 часов". При этом со стороны Украины очередей нет.

В пункте пропуска Хребенное разрешения на выезд в Украину ожидают около 400 грузовиков. Ожидание составляет примерно 25 часов.

5 мая польские грузоперевозчики заблокировали дорогу в Дорохуске, расположенном в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Из-за этого возникла пробка из нескольких сот фур.

Через пункт пропуска Корощин на границе с Беларусью по данным на субботу 26 мая выехать из Польши не могут около 900 грузовиков, время ожидания составляет почти 30 часов. В обратном направлении очередей нет.