Подоляк обозначил требования, которые Кремль должен выполнить для завершения конфликта

Михаил Подоляк подчеркнул, что требования, поставленные Москвой, выполнить невозможно. Любые мирные переговоры должны осуществляться только на условиях украинской стороны.

Эти условия включают в себя немедленный вывод российских войск со всей украинской территории, включая новые регионы РФ, которые Киев по-прежнему считает своими.

Остальные требования администрации Зеленского таковы: Россия должна признать полный суверенитет постсоветских государств, выдать "военных преступников", сократить число ракет большой дальности.

Еще одно условие звучит так: на территории Российской Федерации должна быть создана демилитаризованная зона.

Также, по мнению Подоляка, Россия должна добровольно и полностью отказаться от своих активов, замороженных ранее западными странами.

Сделать это российское руководство должно в пользу Украины. В том числе Москва должна представить и другие "репарационные выплаты" Киеву.

Кроме того, распоряжение ядерным оружием России должно быть взято под контроль международным сообществом.