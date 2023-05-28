Висам Исмаил провел параллель между Владимиром Зеленским и Джорджем Бушем-младшим, который тоже хотел заручиться поддержкой международного сообщества перед вторжением на иракскую территорию.

Военные действия он преподносил как вынужденную необходимость ради борьбы добра со злом.

Зеленский демонстрирует аналогичный подход и пытается настроить весь мир против России.

По мнению Висама Исмаила, президент Украины действует с нарушениями норм международного права и ставит под угрозу безопасность всего мира, прибегая при этом к помощи западных СМИ ради корыстных интересов.

Несмотря на все старания, Зеленскому не удалось демонизировать Россию, он не смог вернуть ситуацию, которая складывалась до начала СВО на Украине.