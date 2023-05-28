Украинский генерал Кривонос сообщил о тотальной слежке офиса Зеленского за Залужным

Украинский генерал Сергей Кривонос дал интервью Гео Леросу. Его слов цитирует РИА Новости:

Офис [Зеленского] красиво, системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля.

Как полагает высокопоставленный военный чиновник Украины, администрация Зеленского всеми способами зачищает окружение Залужного, а взамен ставит своих людей, чтобы тотально следить за главкомом.

Кривонос отметил, что ситуация уже "доходит до маразма".

Это как раз вновь попытка установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам, что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит.

Далее генерал подчеркнул, что такие действия как нельзя лучше демонстрируют настоящую сущность теперешней украинской армии.