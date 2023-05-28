Сергей Соседов назвал Аллу Пугачеву барыней

Сергея Соседова возмущает позиция Аллы Пугачевой по поводу СВО. По мнению музыкального критика, несправедливо, что певица зарабатывала в РФ а сейчас живет в Израиле и при этом осуждает бывших соотечественников, сообщает СтарХит.

Журналист жестко высказался о Примадонне, которая назвала россиян «рабами и холопами».

Кто это сказал? Главная наша старперка, прости господи! Рабы и холопы, а она барыня выискалась! - негодовал критик в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам Соседова, российская публика всегда любила и хорошо принимала Аллу Борисовну. На ее песнях выросли многие, однако времена меняются:

Когда-то она была талантлива. Надо оставаться человеком, однако выяснилось, что этого понимания ей не дано.

Как напоминает издание, после событий февраля минувшего года Примадонна уехала из России. Она не разделяет позицию РФ в отношении СВО и открыто заявляет об этом.

Пугачева также поддерживает артистов, выступающих с критикой России, - к примеру, коллегу по сцене певицу Лайму Вайкуле. Соседов заявил, что сочувствует землякам, выступающим против России.