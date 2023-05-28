Дана Борисова призналась, что страдает от биполярного расстройства

46-летняя Дана Борисова рассказала, что почувствовала себя хуже: у нее испортилось настроение и нахлынула беспричинная грусть, сообщает Рrozvezd.info.

Поклонники предположили, что у телеведущей климакс, но звезда, не стесняясь, ответила, что он пока не начался. Но потом уточнила, что много лет страдает биполярным расстройством, которому характерны резкие перепады настроения.

Мне в конце мая всегда стабильно хуже, - сообщила Дана.

Как уточняет издание, всего 2% людей в мире страдает биполярным расстройством. Они живут в "эмоциональных качелях": настроение прыгает от приподнятого до депрессивного.

Расстройство психики Дана Борисова обнаружила у себя в 30 лет. С тех пор она вынуждена принимать лекарства, наблюдаться у врачей и время от времени ложиться в клинику.

Недавно телеведущая пережила сильный стресс: ее 15-летнюю дочь Полину покусала собака. Девочка три дня провела в больнице, где ей сделали уколы от бешенства.