Картофель будет наращивать клубни, а не ботву, при соблюдении правил агротехники

Если перекармливать картофель азотом, то не стоит ожидать от него крупных клубней. В этом случае будет набирать силу зеленая масса, а образование клубней будет запаздывать из-за замедления вегетации.
Такой же эффект получится, если перенасытить почву органическими удобрениями, в частности, навозом. В результате ботва будет расти очень активно, а на формирование клубней у растения не будет сил.
Очень важно обращать внимание на сортовые особенности картофеля. Для некоторых его видов нормой является стремительное наращивание ботвы и позднее развитие клубней.
Большую роль в развитии картофеля играет солнце. Эта культура очень светолюбивая, и если она растет на притененных участках, то ее ботва сильно вытягивается, а плоды мельчают.
Вот почему важно высаживать картофель на хорошо прогреваемых солнцем площадях.
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