Рой дронов атаковал Киев прошедшей ночью

«Всего зафиксирован запуск рекордного количества дронов-камикадзе — 54!» — сообщает в Telegram пресс-служба ВВС Украины.

Хотя, по данным властей, 52 беспилотных летательных аппарата могли быть сбиты, они достигли ряд целей.

Поэтому атака была в основном нацелена на столицу Киев. По данным местной военной администрации, над Киевом было сбито 40 беспилотников.

Это уже 14-я атака с начала мая, сообщил в Telegram военный губернатор Сергей Попко.

По словам мэра Виталия Кличко, 35-летний мужчина пострадал от обломков упавшего дрона, а 41-летний мужчина погиб. Были повреждены несколько зданий, вспыхнули пожары.

О повреждениях также сообщалось из областного центра Житомира, примерно в 120 км к западу от Киева. Но погибших нет, сообщил на своей странице в Facebook мэр Сергей Сухомлин.

Помимо ударов беспилотников, украинские власти также сообщили об артиллерийских обстрелах Сумской области на границе с Россией и города Никополь в Днепропетровской области.