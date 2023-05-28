Дачный эксперт объяснил, зачем выращивать топинамбур и как не допустить его разрастания по участку

Как известно, топинамбур имеет одну особенность - он способен очень активно распространяться по участку и может произрастать практически где угодно даже без ухода.

Как вариант одного из полезных применений земляной груши - использование растения в качестве живой изгороди.

Разрастаясь, оно образует плотную сплошную стену, своеобразный зеленый ковер, который укроет участок от посторонних взоров.

Также подобная изгородь будет хорошей защитой огорода от ветра.

На одном месте растение может жить очень долго - не один десяток лет. Растение удобно тем, что не требует ухода и подкормок.

Растет буквально само по себе. При этом изгородь будет выглядеть очень ярко и живописно благодаря крупным желтым цветкам, обильно покрывающим побеги.

Посадив топинамбур не с краю участка, а прямо на огороде, вы сможете заметно улучшить состояние почвы, даже безнадежные пустые и тяжелые земли получат второй шанс.

Надземная часть растения - отличный материал для мульчирования.

Но есть и существенный минус в выращивании топинамбура. Он может очень быстро рассредоточиться по всему участку, захватывая своими посадками все полезные площади.

Чтобы этого не случилось, надо вовремя выкапывать клубни, это поможет "угомонить" излишнюю активность растения.