Скандал в Каннах: француженка Жюстин Трие отказалась от «Золотой пальмовой ветви» кинофестиваля

Жюстин Трие стала третьей женщиной-режиссером в истории Каннского кинофестиваля, выигравшей главный приз. Она была удостоена "Золотой пальмовой ветви" за ленту «Траектория падения».

Первой главной награды Канн была удостоена Джейн Кэмпион - за фильм «Фортепиано» в 1993 году, второй — Джулия Дюкурно за ленту «Титан» в 2021-м. Победительница Канн-2023 на сцене выступила с эмоциональной речью, раскритиковав правительство Франции и лидера страны Эммануэля Макрона.

Жюстин осудила президента Франции за подавление протестов против пенсионной реформы. Режиссер не исключает, что подобное подавление вскоре затронет и иные сферы, включая мир кино.

Произнеся эмоциональную речь, Трие ушла со сцены, не забрав награду. Назвавшая имя победительницы Джейн Фонда попыталась напомнить режиссеру о призе, но та словно ничего не слышала вокруг.

В центре сюжета снятого ею фильма «Траектории падения» - история немецкой писательницы Сандры. Мужа-француза героини нашли мертвым: он упал со скалы. Началось расследование с целью выяснить, было ли это самоубийством.