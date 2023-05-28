Вредные советы: какие популярные в интернете подкормки на самом деле вредят томатам

Какие подкормки, часто тиражируемые в интернете, на самом деле бесполезны или даже вредны? Автор канала "В саду у Валентинки" на платформе Дзен назвала три таких удобрения.
Марганцовка
Ею советуют воспользоваться для борьбы с фитофторой. Эксперт считает это плохой идеей, потому что марганцовка способна погубить почвенные бактерии полностью или частично. Корни и листья также могут обжечься.
В качестве подкормки это средство также бесполезно и даже вредно. В качестве антисептика нужен более концентрированный раствор, нежели совместимый с жизнью растений.
Дрожжи
Подкормка дрожжами часто бесполезна и не полезна растениям и грунту. Потому, что дрожжи в грунте есть и так, но не пекарские, а почвенные.
Это грибы, их популяция есть даже в самом малообеспеченном грунте, - пояснила автор.
А дополнительные дрожжи поглащают калий и даже азот (когда органики недостаточно). То есть, вслед за такой подкормкой надо дополнительно внести калий и азот. Более того, ждать, пока популяция дрожжей подрастет и органика минерализуется, нужно от 3 месяцев до года.
Сокращение полива для улучшения вкуса
Этот совет эксперт также считает неполезным.
Теоретически метод объясняется так: повышается концентрация солей в почвенном растворе.
А по факту концентрацию повышают соли - например, кальция, - уточнила автор.
А калия и магния - снижают. Кроме того, в засуху, да еще и в теплице нехватка воды - непосильное испытание для томата.
Единственное, можно немного сократить полив в самом конце сезона, когда не вызревают явно последние томаты. Это поможет ускорить созревание, но за счет перераспределения в растении элементов питания, а не за счет потребления влаги.
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