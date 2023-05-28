Логотип из будущего: на полотне XVII века заметили знак современного бренда

Считается, что путешествия во времени невозможны. Тем не менее, периодически появляются странные факты, будто подтверждающие, что такое все-таки возможно. К примеру, на старых картинах или снимках замечают вещи, присущие 21-му веку - например, сотовые телефоны, сообщает Вокруг света.

В Лондонской Национальной галерее нашли еще одно такое «доказательство». Оно якобы присутствует на портрете, написанном в 1650 году голландским художником Фердинандом Болом.

На картине изображен мальчик лет восьми с кубком вина в руке. Предположительно, это троюродный брат жены художника Фредерик Слейскен - сын богатого виноторговца.

Посетители музея обратили внимание, что мазок на туфельке ребенка очень напоминает логотип Nike. И сами туфли тоже смахивают на спортивную обувь.

То ли так совпало, что художник за триста лет нечаянно предсказал будущее, то ли дизайнер Кэролин Дэвидсон, создавая логотип, вдохновилась творчество Бола?

По официальной версии, у Кэролин «галочка» получилась случайно. Фил Найт был не в восторге от этого логотипа, однако акционеры его выбрали и стали трактовать, как крыло богини Ники. Создатель бренда за эту работу, кстати, заплатил Дэвидсон всего 35 долларов.