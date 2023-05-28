Дачный эксперт рассказал, почему листья яблони желтеют, чернеют и покрываются пятнами

Если яблоня меняет цвет листьев, это не к добру. По изменению оттенка можно определить, что именно происходит с деревом и как ему помочь.

Есть две группы причин, которые приводят к изменению окраса листовых пластин.

Первая - естественные факторы, которые объясняются биологическими процессами, происходящими в тканях дерева во время роста.

Вторая причина - нашествие вредителей или развитие заболевания. Это наиболее частые проблемы, случающиеся с яблонями.

Если дерево поразила парша, листики закручиваются, шершавятся, потом чернеют и опадают. Плоды получаются с грубой кожицей и трещинами.

Не допустить это помогут профилактические обработки специальными составами.

Причина также может скрываться в дефиците питания. Тут рассматривать изменившие цвет листики надо очень внимательно.

При нехватке определенного элемента окраска будет меняться в определенную сторону. Определив по внешним признакам недостающий компонент, можно смело добавлять его

Если нужен азот, а это бывает чаще всего, то листья будут мелкие и бледные, желтоватые. Вносим азотное удобрение. Мочевину - 10 г на квадрат земли.

Если ситуация серьезная, можно опрыскивать по листьям, тогда берем 20 г мочевины и 10 л воды.

Когда не хватает калия, лист будет темно-зеленым, с отливом бронзы. На нем появляются желтые пятна с краев. Потом они потемнеют и отомрут.

При нехватке фосфора листы сначала растут темно-зелеными, потом постепенно чернеют и мельчают. Решить ситуацию можно суперфосфатом - 30 г на метр земли.

Вместо этого можно добавить также костную муку.