В Турции задержали рэп-исполнительницу Ализаде

Рэп-исполнительница Ася Ализаде задержана в Турции, сообщает 5-tv.ru. Звезду подозревают в пропаганде наркотиков.

В частности, местные правоохранители узрели такой призыв в творчестве певицы, пишут турецкие СМИ.

Девушка была задержана в доме в Стамбуле, ее могут депортировать из страны.

Ася Ализаде родилась в Азербайджане. Половину из своих 22 лет жизни она прожила в России, куда в детском возрасте перебралась с родителями.

Еще подростком будущая звезда увлеклась рэпом и начала писать песни. Со временем композиции Аси стали набирать популярность. Переехать в Турцию из России девушка решила в прошлом году.