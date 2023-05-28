Nilson Report: китайская платежная система UnionPay впервые обошла Visa по объему транзакций по картам

По итогам 2022 года в общем объеме транзакций по картам доля UnionPay составила 40,03%, а Visa – 37,8%.

Объем операций по картам у китайском систем составил 16,227 млрд долларов, у американской – 14,109 млрд долларов.

Годом ранее UnionPay принадлежала доля транзакций в 38,68%, Visa – 39,53%. По мнению экспертов, такой рост связан с ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и замедлением ВВП США.

Аналитики также обращают внимание на то, что Visa ушла с российского рынка, а спрос на UnionPay там вырос.