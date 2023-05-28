Цветовод с опытом раскрыл секреты подкормок петунии для густого и яркого цветения

Если уход за петуниями требуется минимальный, то подкормками все же пренебрегать не стоит. Хорошее питание приведет к обильному и длительному цветению.
Ваш сад будет утопать в ярких красках и благоухать. Причем выращивать неприхотливые петунии можно как в грядке, так и в горшках. Очень красиво смотрятся растения в подвесных кашпо.
Первую подкормку даем после высадки семян, выждав две недели. Тогда цветок образует густые раскидистые кусты. Первая подкормка должна обеспечить прирост зеленой массы.
Подойдут такие удобрения с комплексным составом для цветущих растений: Унифлор, Идеал, Бона Форте, Агрикола. Чтобы петуния обильно цвела, подкормите ее фосфором и кальцием.
Эти элементы отвечают за рост бутонов и яркость окраски лепестков.
Под корень вносим кальциевую селитру еще в самом начальном периоде роста. Фосфор даем через 2-3 недели после первой подкормки.
Полезной добавкой для растения будет крапивное удобрение. Можно приготовить угощение и из других трав, в нем будет много азота и микроэлементов, необходимых для развития петунии.
Допускается подкармливать цветы как поливом в корень, так и опрыскиваниями по листьям.
Перебарщивать с подкормками не нужно, соблюдайте интервалы в несколько недель. Иначе можно легко опалить корни и листья.
Опытные цветоводы рекомендуют подкармливать растения вечером или утром, когда нет солнца. Полив должен быть регулярным, в жару чаще ем обычно.
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