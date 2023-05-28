Цветовод с опытом раскрыл секреты подкормок петунии для густого и яркого цветения

Если уход за петуниями требуется минимальный, то подкормками все же пренебрегать не стоит. Хорошее питание приведет к обильному и длительному цветению.

Ваш сад будет утопать в ярких красках и благоухать. Причем выращивать неприхотливые петунии можно как в грядке, так и в горшках. Очень красиво смотрятся растения в подвесных кашпо.

Первую подкормку даем после высадки семян, выждав две недели. Тогда цветок образует густые раскидистые кусты. Первая подкормка должна обеспечить прирост зеленой массы.

Подойдут такие удобрения с комплексным составом для цветущих растений: Унифлор, Идеал, Бона Форте, Агрикола. Чтобы петуния обильно цвела, подкормите ее фосфором и кальцием.

Эти элементы отвечают за рост бутонов и яркость окраски лепестков.

Под корень вносим кальциевую селитру еще в самом начальном периоде роста. Фосфор даем через 2-3 недели после первой подкормки.

Полезной добавкой для растения будет крапивное удобрение. Можно приготовить угощение и из других трав, в нем будет много азота и микроэлементов, необходимых для развития петунии.

Допускается подкармливать цветы как поливом в корень, так и опрыскиваниями по листьям.

Перебарщивать с подкормками не нужно, соблюдайте интервалы в несколько недель. Иначе можно легко опалить корни и листья.

Опытные цветоводы рекомендуют подкармливать растения вечером или утром, когда нет солнца. Полив должен быть регулярным, в жару чаще ем обычно.