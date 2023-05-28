В США произошла перестрелка на байк-слете: трое погибших

«Все виновные в стрельбе арестованы», — заверил мэр Ред-Ривер Линда Калхун в видеоинтервью местному СМИ Questa Del Rio News, подтвердив число погибших, предоставленное местными СМИ.

«Ни один из сотрудников правоохранительных органов, никто из сотрудников экстренных служб не пострадал. Никто из жителей не пострадал», — отметила она, заверив, что это был инцидент «между бандами» байкеров.

Стрельба произошла около 17:00 по местному времени, когда около 20 000 байкеров собрались на ежегодный слет в честь Дня памяти в Ред-Ривер в округе Таос.

Согласно The Taos News, офицер полиции описал инцидент в как «продолжающиеся разборки между (мотоклубом) Banditos и кем-то еще».