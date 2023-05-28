Как избавиться от слизней и гусениц в огороде: поможет настой всего из одной травы

12:37 2023-05-28

Гусеницы и слизни летом активно атакуют огородные растения, особенно капусту. От них можно избавиться настоем из травы, которая растет везде.

Для обработки огорода потребуется полынь. Это растение издает особый запах, которого не выносят слизни и гусеницы.

Несколько кустов полыни нужно измельчить, сложить в ведро, залить литром горячей воды и настоять в течение суток.

Затем жидкость процеживают, разводят литром отстоявшейся воды и опрыскивают раствором растения в огороде.

Делать это нужно ранним утром или вечером, а через 7-10 дней обработку нужно повторить. Опрыскивание поможет не только от слизней и гусениц, но еще и от тли.

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