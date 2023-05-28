Как избавиться от слизней и гусениц в огороде: поможет настой всего из одной травы

Для обработки огорода потребуется полынь. Это растение издает особый запах, которого не выносят слизни и гусеницы.

Несколько кустов полыни нужно измельчить, сложить в ведро, залить литром горячей воды и настоять в течение суток.

Затем жидкость процеживают, разводят литром отстоявшейся воды и опрыскивают раствором растения в огороде.

Делать это нужно ранним утром или вечером, а через 7-10 дней обработку нужно повторить. Опрыскивание поможет не только от слизней и гусениц, но еще и от тли.