Дачники рассказали, как защитить малину от малинного жука без использования химии

С этого момента и нужно бороться с насекомым, чтобы уничтожить его полностью и спасти урожай.

Важную роль в этой борьбе играет профилактика: прореживание кустов, обрезка побегов, с которых уже собраны ягоды. Это нужно делать осенью.

С наступлением весны почву вокруг кустарника нужно разрыхлить, а во время цветения провести специальную обработку.

Для этого следует приготовить раствор из 1 ст.л. обычной пищевой соды и 1 л воды. Таким составом опрыскивают цветоносы и завязи раз в неделю.