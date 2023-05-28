Дачники напомнили, какие растения в огороде можно удобрять крапивой и как это делать

Измельченную крапиву, смешанную с землей, добавляют в лунки при посадке огурцов. Такая подкормка обеспечивает хороший урожай.
Из крапивы можно делать настой, залив ее водой и оставив на некоторое время в емкости с крышкой.
Перед поливом грядок концентрат еще раз разбавляют водой. Такое удобрение подойдет для капусты, кабачков, тыквы.
Если в настой крапивы добавить хлебные корки, получится отличное средство для подкормки клубники. А при добавлении одуванчиков получается удобрение для помидоров.
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