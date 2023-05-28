В Великобритании не работают системы пограничного контроля, в аэропортах огромные очереди

В крупных британских аэропортах Хитроу, Лутон, Гатвик выстроились огромные очереди. Многие жители страны отправляются в отпуска.

Увеличению количества пассажиров способствуют и объявленные в британских школах каникулы. Системы пограничного контроля не работают также в портах.

Из-за сбоя проверка паспортов граждан производится вручную, а не с помощью электронной системы, что занимает намного больше времени.

Люди возмущаются, кое-где сотрудники аэропортов даже подверглись физическому насилию со стороны разгневанных пассажиров.