Верхушки томатов в теплице начинают закручиваться: есть три причины

Правильно разобравшись с причиной, можно понять, чем помочь растению и как избежать последствий.

Нередко такой признак, как курчавость верхушек помидоров, связывают с заболеванием. И в этом есть смысл. Но не всегда причина заключается именно в этом.

Одна из возможных причин - переизбыток удобрений органического типа. Возможно, в момент посадки рассады или еще до этого вы внесли в почву больше удобрений, чем было нужно.

Также подкормки многие дачники продолжают вносить и позже, уже в процессе роста растения. Это все конечно хорошо, но меру тоже надо знать, иначе помидоры будут страдать и даже болеть.

Еще одна причина - высокая влажность. В теплице легко упустить этот момент. Следствием станут различные заболевания томатов. Поэтому и верхушки начинают скручиваться.

За уровнем влажности в теплицах нужно следить и поддерживать оптимальные показания.

К закручиванию верхних листьев и побегов помидоров приводит также сильная жара. Помидоры переносят ее очень плохо.

В этом случае надо чаще опрыскивать их раствором воды и мочевины. На 10 л берем большую ложку удобрения.