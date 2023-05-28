Забытое средство от тли на огурцах: как уничтожить вредителя быстро и навсегда

Для этого потребуется продукт, который есть в каждом доме – 9%-ный уксус. Нужны также вода комнатной температуры и подходящая емкость.

В нее следует налить 2 л воды и добавить 2 ст.л. укуса, а потом все хорошо перемешать. Получится средство, которым нужно опрыскивать растения.

Обрабатывать огурцы уксусным раствором необходимо каждые 3 недели. Это поможет предотвратить возвращение тли.

Есть и альтернативный метод. 2 ст.л. древесной золы нужно размешать в ведре воды, добавить натертое хозяйственное мыло и опрыскать этим составом листья огурцов.