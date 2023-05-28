Дачники рассказали, как вырастить рекордный урожай картофеля: результаты удивляют

14:13 2023-05-28

Нередко дачников ждет большое разочарование, когда урожай картофеля оказывается очень скромным.

Чтобы такого не произошло, нужно придерживаться нескольких простых правил. Для начала нужно правильно выбрать клубни для посадки.

Они должны быть среднего размера с крепкими ростками. Нельзя закапывать клубни слишком глубоко, а грядки обязательно нужно окучивать.

После цветения следует пригнуть ботву к земле, чтобы растение тратило больше сил на формирование клубня, а не зелени.

Урожай будет больше, если при посадке положить в лунки измельченную луковую шелуху и яичную скорлупу, а также насыпать немного древесной золы.

Показать следующие комментарии
Фото