Дачники рассказали, как вырастить рекордный урожай картофеля: результаты удивляют

Чтобы такого не произошло, нужно придерживаться нескольких простых правил. Для начала нужно правильно выбрать клубни для посадки.

Они должны быть среднего размера с крепкими ростками. Нельзя закапывать клубни слишком глубоко, а грядки обязательно нужно окучивать.

После цветения следует пригнуть ботву к земле, чтобы растение тратило больше сил на формирование клубня, а не зелени.

Урожай будет больше, если при посадке положить в лунки измельченную луковую шелуху и яичную скорлупу, а также насыпать немного древесной золы.