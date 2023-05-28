Бывалый огородник рассказал про эффективные способы борьбы с кротами на участке

На первом месте стоят отпугиватели. Специальные магазинные устройства, которые предназначены для отпугивания кротов.

Аппараты издают звуковой сигнал, который неприятен для животных. Услышав его, они будут разбегаться с участка. Устройства устанавливаются в любом месте.

Они работают от батареи или используя энергию солнца.

Народные средства тоже есть. Например обычный металлический прут, на кончик которого насаживается консервная банка или металлическая банка от напитка. Сам прут втыкается в землю.

От ветра банка начинает дребезжать, издавая пугающие кротов звуки.

Отпугнуть крота могут также неприятные запахи. Они не любят, как пахнут технические жидкости, например, керосин. Промокните в него старую ветошь и поместите ее в норку животного.

Тогда вероятность того, что крот появится на участке еще раз, резко снизится.

Вместо керосина можно использовать кофейную гущу, острый перец, чеснок, касторовое масло, тухлую рыбу или испорченные яйца.

Можно посадить на даче растения, которые крот не любит. Например, нарциссы, бархатцы, тот же лук или чеснок, укроп, сельдерей, базилик.