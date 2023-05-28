Дачники рассказали, какой песок можно использовать в огороде, а какой – нельзя

Нужно использовать песок крупной фракции, состоящий из песчинок размером 2-5 мм. Он не слишком быстро вымывается из почвы.

Отличие еще и в том, что песок мелкой фракции только навредит почве, поскольку еще больше уплотнит ее.

Таким песком можно не только улучшать структуру грунта. Он прекрасно подходит для мульчирования.

Песок средней фракции также используется на дачных огородах, но его насыпают в лунки при посадке растений.