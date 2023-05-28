Дачный эксперт рассказал, почему опасно использовать аммиачную селитру

Вырастить овощи, ягоды, плодовые деревья на огороде без внесения подкормок сложно, особенно если вы хотите получить хороший урожай.

Но к выбору удобрений нужно подходить очень ответственно. Если вы не любитель органики, то внимательно изучайте инструкцию и соблюдайте дозировку покупных составов.

Польза аммиачной селитры: укрепление иммунитета, ускорение роста саженцев, поддержка рассады после пересадки в грунт, наращивание зеленой массы.

Чем опасна аммиачная селитра? Она легко воспламеняется, легко вступает в нежелательную реакцию с другими органическими веществами.

Это касается, например, угольной кислоты.

При случайном превышении дозы, можно сильно повысить кислотность грунта.

Тогда растения, растущие на такой земле, будут пускать все силы в рост ботвы, а плоды получатся чахлые и мелкие.

Если не хотите рисковать, опасаясь переборщить с дозой, применяйте в паре с селитрой карбонат кальция. Тогда почва не будет закисляться.