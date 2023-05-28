Знающий огородник объяснил, какие ошибки приводят к мелкому урожаю клубники

15:20 2023-05-28

Клубники много не бывает, хороший урожай - лучшая награда за труды дачника. Но что делать, если ягода не уродилась - исправлять допущенные ошибки.

Никому не хочется, положив столько трудов и времени, получить на выходе мелкие ягоды, сухие и безвкусные. Улучшить ситуацию можно, разобравшись в своих ошибках и попробовав их устранить.

Плохой свет - одна из причин неурожая. Клубнике нужно много солнца и тепла. Тогда она порадует плодоношением. Если ягода растет в тени и получает мало света, ягоды будут мелкие и неказистые.

Плохой полив - еще один фактор, влияющий на качество урожая. Ягодник надо поливать на постоянной основе, не делая долгих перерывов и не заливая кустики. Если воды много, ягоды будут расти водянистыми и могут начать гнить.

Плохое питание - серьезный недочет. Без него можно и вовсе не дождаться урожая. Если вы не даете растению необходимые для роста и развития элементы, то сами кустики будут мелкими и чахлыми. Что уже говорить про ягоды.

Из питательных элементов для клубники важнее всего фосфор, калий, азот. При достаточном потреблении этих веществ, растение даст крупные плоды, которые будете собирать ведрами.

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