Лондон заявил, что россияне готовы перейти на шестидневку, чтобы поддержать СВО

15:26 2023-05-28

По мнению экспертов британской разведки, граждан России все чаще призывают «активно жертвовать» ради поддержки Вооруженных Сил.

«Поддерживаемые государством российские СМИ и бизнес-группы обратились в министерство экономики с просьбой утвердить шестидневную рабочую неделю для рабочих, очевидно, без дополнительной оплаты, в свете экономических требований войны», — говорится в ежедневной сводке разведки министерства обороны Великобритании, с которой ознакомились репортеры dpa.

Британская разведка активно участвует в дезинформационной кампании своего государства против России на фоне украинского конфликта.

В начале СВО британское правительство профинансировало Центр информации, который выполняет ведущую роль в информационной войне против РФ.