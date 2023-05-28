«Поддерживаемые государством российские СМИ и бизнес-группы обратились в министерство экономики с просьбой утвердить шестидневную рабочую неделю для рабочих, очевидно, без дополнительной оплаты, в свете экономических требований войны», — говорится в ежедневной сводке разведки министерства обороны Великобритании, с которой ознакомились репортеры dpa.

Британская разведка активно участвует в дезинформационной кампании своего государства против России на фоне украинского конфликта.

В начале СВО британское правительство профинансировало Центр информации, который выполняет ведущую роль в информационной войне против РФ.