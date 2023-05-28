Знающий огородник раскрыл пять способов сэкономить место на маленьком дачном участке

Рассказываем, как на шести сотках выращивать много всего и получать при этом хорошие урожаи.

Не забываем про вертикальные площади, они точно есть у вас на даче, и их, конечно, можно использовать.

Речь идет о заборах, стенах, выращивать овощи и фрукты можно вертикальным способом, на опорах, в горшках, кашпо, подвесных ящиках.

Можно высадить огородные культуры в удобные контейнеры и поставить их на балкон дачного домика, веранду, вынести в сад, повесить на дерево. Можно выращивать что-то на подоконнике.

При этом можно экономить землю, выращивая в ящиках и горшках больше растений, тратя при этом минимум грунта.

На одной грядке можно выращивать несколько растений, которые не вредят друг другу и хорошо уживаются рядом.

Высадить многие культуры можно на границах огорода - по периметру, получится что-то вроде живой изгороди, вместе с тем, там будут расти полезные овощи, ягоды или фрукты.

Осмотрите все растения и выберите те, которые плохо растут или дают мало плодов. Их давно надо убрать, освободим место для более полезных и плодовитых культур.

Есть пустующие зоны, которые часто захватывают сорняки. Они расположены, например, возле теплицы, у стены, рядом с забором. Их тоже можно приспособить для посадок.