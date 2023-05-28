Будет ли свекла созревать быстрее, если у нее обрезать ботву: опытные дачники рассказали правду

На самом деле сроки созревания корнеплодов и их качества зависят от полива, подкормок и других нюансов ухода.

Но иногда ботву свеклы действительно лучше оборвать. Это делается, если растение заболело или его атаковали вредители.

В такой ситуации необходимо аккуратно срезать пораженные листья, не трогая здоровую зелень. Ее нужно обработать раствором соли в воде.

Боту свеклы удаляют во время прореживания, только это не делается во время активного роста молодых растений.